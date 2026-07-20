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El Valencia Basket presenta oferta por Eli John Ndiaye

LevanteTV Juanma Romero

El Valencia Basket presentó este pasado sábado 18 de julio una oferta por Eli John Ndiaye, jugador sujeto a derecho de tanteo por parte del Real Madrid.

Tras ser notificado al club madridista el domingo 19, según convenio, este dispone ahora de un plazo de cinco días naturales (hasta el viernes 24 de julio a las 23:59h) para igualar la oferta.

Ndiaye finalizó su etapa en el Real Madrid al término de la 24/25 para marcharse a Estados Unidos donde llegó a debutar con los Atlanta Hawks en la NBA. Posteriormente jugó 9 partidos en la G-League con unas medias de 8.1 puntos y 6.9 rebotes antes de sufrir una lesión en el hombro que le obligó a pasar por el quirófano en enero y que le haría perderse el resto de la temporada.

Tras hacer oficial la Liga Endesa la oferta por Ndiaye, el Real Madrid cuenta ahora con 5 días de margen para decidir si iguala o no los términos del contrato presentado. En caso de no hacerlo, Ndiaye se convertirá en nuevo jugador de Valencia Basket.

Si el Real Madrid iguala la oferta presentada, el club blanco podrá incorporar a Eli Ndiaye de cara a la próxima temporada o mantener los derechos en el caso de que el jugador decida proseguir con su carrera fuera de la Liga Endesa.

El Valencia Basket opta a un jugador cupo de nivel y que reforzaría el juego interior del equipo.