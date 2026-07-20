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València promueve un Decálogo Turista Responsable

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha presentado ante el Consejo Municipal de Turismo el nuevo Decálogo del Turista Responsable, una iniciativa, canalizada a través de la Fundación Visit València, que marca una hoja de ruta clara para promover un comportamiento cívico, respetuoso y comprometido entre quienes viajan a la ciudad, alineando la actividad turística con el bienestar y la calidad de vida de los vecinos.

El documento se ha preparado tras un taller de trabajo y debate que ha reunido a los principales agentes de los subsectores turísticos y representantes de la ciudadanía, en una iniciativa que evidenci una visión de ciudad compartida.

En su elaboración han participado activamente entidades como Hosbec, Aptur, Fotur, Hostelería Valencia, la Asociación de Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana, Cámara Valencia, Valencia Premium y la Federación de Asociaciones Vecinales.

Entre las recomendaciones clave para preservar la identidad y la sostenibilidad de València, el documento incide en los aspectos:

Legalidad y regulación: Utilizar y contratar exclusivamente servicios turísticos y alojamientos legales.

Respeto y descanso vecinal: Mantener una convivencia armónica, evitando ruidos y comportamientos incívicos.

Impulso a la economía local: Apoyar de manera directa al comercio de proximidad, la artesanía y la hostelería local.

Cuidado ambiental y patrimonial: Proteger el patrimonio histórico, realizar un uso responsable del agua y la energía, y priorizar los desplazamientos en transporte sostenible.

Compromiso y reputación: Compartir una imagen respetuosa del destino en redes sociales, contribuyendo a que València siga siendo una ciudad acogedora, inclusiva y tolerante.