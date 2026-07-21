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Arrancan las obras en L´Almoina

El Ayuntamiento de València ha iniciado las obras de impermeabilización y climatización de L’Almoina, unas obras que tienen un coste de 1.723.777,99 euros y una duración de 14 meses durante los cuales el museo permanecerá cerrado.

Las obras pretenden poner fin a los problemas de impermeabilización del estanque ubicado en superficie, sobre el museo, y mejorar también la climatización del centro con el objetivo de controlar mejor la temperatura y la humedad en el interior del recinto.

El efecto de las lluvias, el mobiliario urbano, las filtraciones de agua desde los paneles de cristal que cubren el recinto, la falta de encaje de las baldosas de la plaza y los maceteros que rodean la alberca han provocado goteras y formaciones calcáreas que afectan al espacio museístico y a las piezas que lo integran.

Como trabajos adicionales, se substituirá el alumbrado exterior por luminarias led más eficientes, se instalará una pantalla gigante en el acceso y se limpiarán o sustituirán elementos auxiliares como compuertas, cableado, bombas de recirculación o toberas de impulsión.

Con estos trabajos, que está previsto que finalicen en el otoño de 2027, el Ayuntamiento pretende poner en valor el yacimiento musealizado que narra los orígenes de la ciudad y que recibió el año pasado un total de 91.660 visitas.