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El Barça, rival del Valencia Basket en la Supercopa Endesa

LevanteTV Juanma Romero

La Supercopa Endesa 2026 ya conoce su cuadro de competición. El Palau Municipal d'Esports de Badalona acogerá los próximos 19 y 20 de septiembre la disputa del primer título oficial de la temporada.

Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa y que partía como cabezas de serie al quedar encuadrados en el primer bombo del sorteo se medirá al Barça.

El conjunto culé se encuentra al igual que los taronja en pleno proceso de reconstrucción.

Todavía sin entrenador tras la marcha de Xavi Pascual, el conjunto blaugrana ya ha confirmado las incorporaciones de Justin Robinson Umoja Gibson, Agustin Ubal, Olivier Nkamhoua y Josh Nebo. Laprovittola, Satoranski, Hernangómez o el retirado Vesely no siguen.

Las semifinales se disputarán el sábado 19 de septiembre.

La final se disputará el domingo 20 de septiembre y el posible rival saldrá del otro emparejamiento entre el Baskonia y el Joventut.