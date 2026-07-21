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El Camino del Santo Grial se muestra a los empresarios

El Ayuntamiento de València, a través de su Concejalía de Emprendimiento y la Asociación Internacional Itinerario Cultural El Camino del Santo Grial, organizan talleres formativos para empresarios.

Por ello, la Galería de CLC Arte, ha acogido uno de estos talleres, en el que ha tenido lugar uno de estos workshops que enseñan cómo transformar el patrimonio histórico en nuevas oportunidades de negocio, turismo sostenible y desarrollo local.

Y es que, el Camino del Santo Grial entiende que el mayor patrimonio de un territorio son sus personas.

Junto al tejido empresarial trabajamos para transformar el conocimiento y la cultura en oportunidades que dignifiquen la vida, fortalezcan las comunidades y generen un desarrollo sostenible al servicio del bien común que podamos disfrutar todos.

Unos encuentros que conectan la ciencia y la cultura con el emprendimiento económico, y cuyo objetivo es el de vincular el patrimonio del Santo Cáliz con el sector turístico y hostelero de la ciudad.