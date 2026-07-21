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La Diputació de Valéncia muestra el futuro Complejo Administrativo de Jesús

La Diputació de València ha presentado este martes el proyecto del nuevo Complejo Administrativo de Jesús, una actuación estratégica destinada a concentrar buena parte de los servicios provinciales actualmente distribuidos entre distintas sedes, mejorar la coordinación entre departamentos y avanzar hacia una administración más eficiente, sostenible y preparada para el futuro.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta segunda y diputada de Proyectos Técnicos, Reme Mazzolari, han dado a conocer las principales características de un proyecto que supondrá una inversión global de 22,75 millones de euros y que integrará tres nuevas edificaciones administrativas con los inmuebles históricos ya existentes en la parcela de la avenida Gaspar Aguilar.

El conjunto alcanzará cerca de 10.000 metros cuadrados, al sumar aproximadamente 5.000 metros cuadrados de nueva construcción a los 5.000 ya existentes en el antiguo Convento de Santa María de Jesús y el Archivo Histórico y Fotográfico.

La actuación incorporará instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas, un aparcamiento subterráneo con 160 plazas y espacios protegidos para un mínimo de 60 bicicletas. También contará con zonas comunes y una terraza cubierta concebida como espacio de encuentro y reunión.

La planificación prevé desarrollar los proyectos y la tramitación administrativa durante 2026, iniciar las obras en 2027 y completar la actuación en 2029.