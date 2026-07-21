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Manu Sánchez 2.0 en el Levante UD

El Celta y el Levante UD han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Manu Sánchez durante la temporada 2026/27. El lateral madrileño volverá al conjunto granota donde ya jugó la pasada campaña dejando muy buenas sensaciones.

El lateral disputó 33 encuentros en LaLiga EA Sports y anotó un gol, siendo una de las piezas importantes del equipo en su andadura por la máxima categoría.

Desde su llegada al Celta en el verano de 2023, Manu disputó un total de 28 partidos oficiales con la camiseta celeste antes de continuar su crecimiento deportivo con sendas cesiones al Deportivo Alavés y al Levante UD donde ha demostrado una gran progresión.

Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LaLiga EA Sports, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la selección española Sub-21, con la que fue subcampeón de Europa en 2023.