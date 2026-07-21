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Se presenta la programación de la 48ª edición de Ensems

`Ensems´, festival decano de la música contemporánea en España, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), celebrará su 48ª edición del 17 al 27 de septiembre con una programación integrada por catorce conciertos, encuentros de composición y actividades paralelas en diferentes espacios de València.

El festival volverá a contar con la colaboración del Palau de les Arts y el Palau de la Música, que en esta ocasión acogerán la mayor parte de los conciertos.

Además, el programa de actividades paralelas se desarrollará en otras localizaciones de la ciudad, como el Centre del Carme, el Museu de Belles Arts y la Universitat Politècnica de València, así como una actuación en CentroCentro (Madrid).

La propuesta artística de 2026 propone un giro conceptual que interpela directamente a las condiciones de escucha del presente. Frente a la creciente hegemonía de las plataformas digitales y los modelos de consumo inmediato, ‘Ensems’ plantea una reflexión crítica sobre la progresiva transformación de la música en un objeto de consumo rápido.

En este sentido, la programación se construye como un dispositivo de resistencia estética. A través de conciertos de carácter minimalista, el festival reivindica la escucha como práctica activa y consciente.