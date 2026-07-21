València acogerá el Navalia Meeting 2027
València ha sido elegida como sede oficial de Navalia Meeting 2027, uno de los encuentros de referencia en Europa para la industria naval y marítima, que reunirá a los principales actores y directivos del sector para analizar el futuro del transporte marítimo y generar oportunidades de negocio de alto valor.
Navalia Meeting nació en 2021 a petición de las propias empresas navieras e industriales para mantener la actividad de negocio durante los años en los que no se celebra la feria internacional de Vigo, que en su última edición superó los 22.000 profesionales y reunió a más de 600 marcas.
A diferencia de una feria expositiva convencional, el modelo que llegará a València ofrece durante tres jornadas un formato dinámico de cumbre directiva, centrado en el intercambio de conocimiento, las conferencias técnicas de alto nivel y los contactos empresariales.
La cita reunirá en las instalaciones del Puerto de València a cientos de directivos y empresas para debatir sobre la innovación, la sostenibilidad y el futuro del sector logístico marítimo.