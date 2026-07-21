LevanteTV / David García Sebastiá

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València afrontará un miércoles de intenso calor con más nubosidad y sensación térmica elevada

La provincia de València continuará este miércoles bajo los efectos de la tercera ola de calor del verano, un episodio que irá intensificándose durante los próximos días y que podría alcanzar su punto más crítico el jueves con temperaturas extremas en buena parte de la Comunitat Valenciana.

La previsión anuncia una jornada con intervalos nubosos desde la madrugada hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, la nubosidad irá en aumento, dejando un cielo más cubierto en gran parte de la provincia. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión, favorecida por la entrada de una masa de aire cálido y seco procedente del norte de África.

En cuanto a las temperaturas, las máximas serán similares a las registradas este martes, situándose en torno a los 32 grados e incluso superándolos en numerosos municipios. No obstante, la sensación térmica será más elevada debido al calor acumulado y a las condiciones atmosféricas.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana predominarán las nubes medias y altas, con posibilidad de tormentas acompañadas de precipitaciones débiles y rachas fuertes de viento en el interior durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 32 y los 35 grados en la costa, mientras que en el interior podrán alcanzar los 40 grados.

La previsión confirma así una nueva jornada de calor intenso en València, antes de que el jueves pueda convertirse en el día más adverso de este episodio de altas temperaturas.