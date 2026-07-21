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València capta más de 35 millones del exterior en el primer semestre del año

LevanteTV Juanma Romero

Durante el primer semestre de 2026, Invest in Valencia, la oficina especializada impulsada por el consistorio en colaboración con Cámara Valencia, ha acompañado la implantación de 16 nuevas empresas internacionales en la ciudad, las cuales han aportado una inversión estimada superior a los 35 millones de euros.

Con este balance semestral, Invest in Valencia supera la cifra histórica de 400 millones de euros de inversión captada desde su puesta en marcha. A lo largo de su trayectoria, la oficina ha facilitado la llegada de un total de 93 empresas procedentes de 29 países, una actividad que ha impulsado la creación de más de 4.000 puestos de trabajo directos en la ciudad.

El capital atraído en este primer semestre del año se ha distribuido en sectores de alto valor añadido. Entre las compañías que han materializado su apuesta por València destacan firmas como Airvolut, MC Bertolini o Modpack Group, vinculadas a industrias estratégicas como la alta tecnología y el comercio minorista avanzado.

En los primeros seis meses del año, el Ayuntamiento ha intensificado su presencia en mercados estratégicos como Estados Unidos, Alemania, China, Países Bajos, Finlandia y Arabia Saudí.

A escala nacional, la ciudad ha consolidado su liderazgo institucional en ferias de negocio de la talla de FITUR, el Mobile World Congress-4YFN de Barcelona, eMobility Expo en València y el South Summit en Madrid.