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Víctor Luengo valora la semifinal de la Supercopa contra el Barça y la reconstrucción del Valencia Basket

Víctor Luengo ha sido el representante del Valencia Basket en el sorteo de la Supercopa celebrado este martes y en el que conjunto taronja ha quedado emparejado con el Barça.

La semifinal se disputará el próximo 19 de septiembre en Badalona.

Para la leyenda del Valencia Basket todavía es pronto para valorar este partido ya que las plantillas de ambos equipos todavía no están conformadas.

Luengo además ha apuntado que el Valencia Basket necesitará un tiempo para conjuntar todas sus piezas debido a las múltiples salidas que se han producido.