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Aviso rojo en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana para este jueves

Este jueves 23 de julio se prevé como uno de los días más calurosos del verano. Cada ola de calor ha tenido sus propios registros 'históricos' y en este caso Aemet activa el aviso rojo ya que pueden alcanzarse hasta los 45 grados en Orihuela y los 44 grados en Sumacàrcer. En total, 130 municipios de Valencia y Alicante en máxima alerta por altas temperaturas.

La tercera ola de calor del verano acaba por todo lo alto con registros que pueden ser desmedidos. Ya parece afianzarse la teoría de que ante cualquier episodio de este estilo el mercurio sube de forma descontrolada alcanzando registros que rondan los 45 grados.

Aemet ha activado el aviso rojo por temperaturas de más de 42 grados en el litoral sur de Valencia y en el litoral sur de Alicante, aunque concreta que los registros más altos se darán en puntos del prelitoral. Así se señala en la previsión que en Sumarcàrcer se alcanzarán los 44 grados sobre las 15 horas y que una hora más tarde será Orihuela la que registre los 45 grados de máxima previstas para este día.

En total se ven afectados 130 municipios de Valencia y Alicante por este aviso rojo de Aemet, 78 de la provincia de Valencia y 52 de Alicante.

Dos zonas de la Comunidad Valenciana en aviso rojo, pero otras seis en aviso naranja y una en amarillo.

Aemet prevé que el interior y litoral norte de Alicante, el interior sur, interior norte y litoral norte de Valencia y el interior sur de Castellón estén bajo el aviso naranja por altas temperaturas. En estas zonas se esperan máximas de entre 39 y 42 grados durante las horas centrales del día.

Pero no sólo se espera calor, ya que Aemet activa entre las 16 y las 21 horas el aviso amarillo por tormentas en toda la provincia de Alicante. Se esperan rachas muy fuertes de viento y granizo. Así acabará la tercera ola de calor, porque de cara al viernes se contempla un descenso de las temperaturas de hasta 7 grados de golpe en las máximas.