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Buñol se prepara para una nueva edición del Concierto Mano a Mano

LevanteTV Juanma Romero

El próximo 15 de agosto, Buñol celebrará una nueva edición, la 51, de su popular Concierto Mano a Mano.

La Artística y La Armónica se encuentran sobre un mismo escenario en una cita que ha acabado convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la música de banda en la Comunitat Valenciana. No es solo un concierto entre dos agrupaciones de altísimo nivel, sino una noche de expectación, de escucha exigente y de emociones.

Virginia Sanz, alcaldesa de buñol; Saül Gómez Soler, director del Centro Instructivo Musical "La Armónica"; y Salvador Sebastià, director artístico de la Sociedad Musical "La Artística" han hablado sobre este gran concierto que volverá a acoger el Auditorio de San Luis.