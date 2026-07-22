El Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes se celebra en Levante en Directe

En el Levante en Directe de este jueves a las 14 horas con Juanma Romero se va a hablar de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes que cumple diez años en València y lo celebrará el próximo viernes 24 de julio, a partir de las 17.30 horas, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

Organizado por el Movimiento por la Paz-MPDL, y financiada por el Center for Disaster Philanthropy (CDP), el encuentro volverá a ser un espacio de referencia para la reflexión, el diálogo y la incidencia política en torno a los derechos de las mujeres de ascendencia africana. Para ello, la jornada incluirá la presentación de la serie documental `Descoloniza´ de AJ+ Español y un conversatorio sobre soberanía alimentaria.

Una de las invitadas internacionales de esta edición será la activista y comunicadora afroperuana Natalia Barrera Francis, presentadora de `Descoloniza´. La serie da voz a comunidades históricamente infrarrepresentadas y aborda cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la justicia social.

Natalia Barrera Francis conversará con Raquel Barbosa, cofundadora de `La Culpa es del Coulant´, e Isabelle Mamadou, delegada de `Movimiento por la Paz en la Comunitat Valenciana´, sobre soberanía alimentaria y el papel de las mujeres africanas y afrodescendientes en el sostenimiento de sus comunidades.

Coincidiendo con el décimo aniversario, 30 entidades de la Comunitat Valenciana han suscrito la declaración conjunta `Diez años de avances´, que reconoce el camino recorrido durante la última década, reivindica la contribución de las mujeres africanas y afrodescendientes a la ciudad de València y hace un llamamiento a seguir construyendo una sociedad libre de racismo.

Además del programa principal, el décimo aniversario contará con actividades impulsadas por mujeres africanas y afrodescendientes, con puestos de henna, afrofuturismo, trenzas y peinados afro y complementos. La apertura correrá a cargo de la artista Aisha Miranda, con una performance creada especialmente para esta edición. El público podrá visitar también dos exposiciones: una retrospectiva con los carteles de las diez ediciones del evento y otra de retratos de mujeres y niñas afrodescendientes.

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Desde 2017, València se ha consolidado como un referente en Europa en la conmemoración del 25 de julio, una fecha que tiene su origen en el histórico encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora celebrado en 1992 en República Dominicana.