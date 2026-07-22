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El `Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Valenciana´ se conmemorará el 16 de septiembre

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que el Consell declarará el 16 de septiembre como “Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana”, aceptando así, una de las principales reivindicaciones que han hecho las asociaciones de víctimas.

Así lo ha manifestado durante la audiencia que ha mantenido con representantes de la Asociación de Víctimas Terrorismo Comunidad Valenciana, con la Fundación Manuel Broseta y de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo en la que ha estado acompañado por la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

Asimismo, ha precisado que con esta iniciativa la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía de España en declarar un día propio destinado al homenaje y recuerdo de las víctimas del terrorismo, al igual que hacen País Vasco y la Comunidad de Madrid. Además, ha mostrado el respaldo “total y absoluto” del Consell a todas las víctimas del terrorismo, ya que, son un referente ético y un faro moral para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

La elección del 16 de septiembre tiene un significado simbólico, pues coincide con el aniversario del atentado perpetrado por ETA en Mutxamel en 1991, la acción terrorista con más víctimas mortales cometido en la Comunitat Valenciana.