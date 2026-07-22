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Los jugadores del Valencia Basket, Cárdenas y Saint-Supéry, convocados por la selección española

Los jugadores de Valencia Basket Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry han entrado en la lista de 15 jugadores convocados por Chus Mateo para disputar la ventana de agosto para la clasificación del Mundial de 2027. La selección española abrirá la segunda ronda del clasificatorio con dos partidos.

Viernes 28 de agosto contra Portugal en Zaragoza.

Lunes 31 de agosto contra Grecia en Atenas.

España se encuentra encuadrada en el Grupo I en la segunda ronda del clasificatorio, con los resultados de la primera arrastrados, junto a Ucrania, Montenegro, Portugal, Grecia y Georgia. Con cuatro grupos en esta fase, se clasificarán los tres mejores equipos de cada grupo para el Mundial. La selección nacional lidera su grupo con un 5-1.

En la lista destaca la presencia de dos extaronja, Jaime Pradilla fichado por el Real Madrid y Sergio De Larrea, embarcado en su aventura NBA con los Mavericks.