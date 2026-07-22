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La Ofrenda continuará celebrándose en dos días

La Ofrenda de las Fallas de Valencia. La Asamblea de Presidentes de Junta Central Fallera ha rechazado este martes la propuesta para ampliar el acto a tres días, un cambio que habría supuesto una de las mayores transformaciones en la historia reciente de las Fallas.

Aunque la iniciativa obtuvo más apoyos que rechazos, no consiguió la mayoría cualificada que exige el reglamento. De los 327 votos emitidos, 203 fueron favorables, 123 en contra y se registró una abstención. Sin embargo, para que la propuesta saliera adelante eran necesarios 218 votos, equivalentes al respaldo de dos tercios de los presidentes presentes.

La decisión pone fin, por el momento, a uno de los debates más importantes de los últimos años dentro del mundo fallero y confirma que la Ofrenda mantendrá su formato tradicional durante las próximas Fallas.