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Pérez Llorca saca adelante sus primeros presupuestos

Sin sorpresas y ratificando la unidad mostrada a lo largo de todo el periodo de tramitación parlamentaria. El Partido Popular y Vox han aprobado este miércoles en Les Corts los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026. Las cuentas, que empezarán a ejecutarse de manera efectiva en el último tramo del ejercicio, ascienden a 33.305 millones de euros, aunque con un gasto real de 26.051 millones, una cifra ligeramente menor que el anterior ejercicio. Se trata de los primeros presupuestos de Juanfran Pérez Llorca como president y, previsiblemente, los últimos antes de las próximas elecciones autonómicas.

El camino para llegar hasta la aprobación definitiva de los 53 diputados que suman populares y voxistas ha estado marcado, precisamente, por la escenificación de una unidad acérrima entre ambas formaciones, únicamente empañada por la negativa del PP a aplicar un recorte de casi un millón de euros a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

PP y Vox han sacado adelante más de 250 cambios en las cuentas inicialmente dibujadas por el Consell, aunque ninguno de ellos a propuesta de los grupos de izquierda.

La estrategia seguida por los populares evidencia su interés por contar con unos nuevos presupuestos, aunque para ello deban asumir la inmensa mayoría de tesis del partido de Santiago Abascal. Para el PP, acatar las reivindicaciones de Vox puede suponer un desgaste mucho menor que no tener unos presupuestos, más todavía en el primer ejercicio de Pérez Llorca al frente de la Generalitat y cuando apenas queda un año para unas nuevas elecciones.