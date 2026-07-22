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La red de refugios climáticos de València incorpora al IVAM

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La red de refugios climáticos de València incorpora al IVAM

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Laura Roca

Valencia
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El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) se incorpora a la Red de Refugios Climáticos de València, promovida por el ayuntamiento de la ciudad, mediante la apertura de un espacio público accesible, climatizado y confortable que permite a la ciudadanía resguardarse de las altas temperaturas y acceder a la oferta cultural del museo.

Como parte de esta iniciativa, el IVAM facilita el acceso gratuito a sus zonas de espera y descanso, equipadas con sillones, climatización, aseos accesibles y fuentes de agua potable filtrada y refrigerada. Estos espacios reúnen las características necesarias para ofrecer confort término a los visitantes durante los episodios de calor extremo.

La directora del museo, Blanca de la Torre, ha explicado que la sostenibilidad forma parte de la actividad cotidiana del IVAM y de su relación con el entorno.

Los refugios climáticos son equipamientos públicos accesibles que proporcionan condiciones adecuadas de confort térmico frente a las altas temperaturas mediante espacios climatizados o zonas de sombra, acceso a agua potable, áreas de descanso y otros servicios básicos, con especial atención a las personas más vulnerables.

Además de proporcionar un espacio climatizado, el museo ha diseñado una programación estival para públicos de todas las edades que lleva por título ‘En el museo no se siente el poniente’. 

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