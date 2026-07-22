Super Running | El valor de las carreras 15K / LevanteTV / David García Sebastiá

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Super Running | El valor de las carreras 15K

Una de ellas será la 15K Nocturna Valencia Gana Energía. Programada para el 26 de septiembre se trata de una prueba emblemática en la ciudad de Valencia ya que además sirve como preparación para el Medio Maratón y el Maratón Valencia. Se trata de la 13ª edición de esta carrera. Homologado por la Real Federación Española de Atletismo, el recorrido de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía está diseñado para volar sobre el asfalto. La prueba, que recorre los sitios más icónicos de València, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la plaza del Ayuntamiento o la calle de la Paz, forma parte del calendario internacional. Una de las novedades de este año es `A la meta con Serrano´. Se trata de una iniciativa que acompañará a los corredores hasta la meta ofreciendo una preparación personalizada de una distancia desafiante y retadora. Un proyecto en el que José Garay, entrenador del club de atletismo Cárnicas Serrano, ha preparado los planes de entrenamiento de la 15k Nocturna Valencia Gana Energía 2026 para todos los niveles. La planificación está dividida en cuatro períodos distintos que cada uno tendrá unos objetivos diferentes y, por supuesto, la suma de todos ellos hará que se pueda llegar en el mejor estado de forma el día de la competición.

Super Running también hablará sobre otra carrera mítica en Valencia, el Gran Fons Vila de Paterna, que este 2026 va a celebrar su 28ª edición. Organizada por el Serrano Club Atletismo, la carrera tendrá lugar el próximo 13 de septiembre y sirve como preparación para el Medio Maratón Valencia y el Maratón Valencia. Con un trazado de 15 kilómetros, el circuito recorre el término municipal de Paterna y desde hace unos años ha recuperado el recorrido originario de la carrera.

Las noticias de actualidad más destacadas del ámbito runner y la colaboración habitual de profesionales relacionados con el atletismo como Alejandro Sanz, completarán el programa.