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Casademont Zaragoza, rival del VBC en la Supercopa LF Endesa

El Valencia Basket se medirá al Casademont Zaragoza en la semifinal de la Supercopa de la Liga Femenina Endesa.

El partido tendrá lugar el 26 de septiembre en Torrejón de Ardoz.

El conjunto maño se ha convertido en un rival habitual de cuadro taronja y de hecho, el último partido de la pasada campaña fue ante las aragonesas en la final de liga que cayó del lado valenciano.

La final se disputará el 27 de septiembre y el posible rival taronja saldrá de la otra eliminatoria que medirá al Leganés y al Jairis murciano.