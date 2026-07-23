Enrique Duart, la actualidad inmobiliaria y las Festes de les Alfàbegues, protagonistas de Revista de Sociedad

La emoción de una gran celebración familiar, el análisis de la actualidad inmobiliaria, la literatura, las tradiciones valencianas y las principales citas del verano centran esta semana una nueva edición de Revista de Sociedad, que vuelve a reunir algunos de los protagonistas y acontecimientos más destacados de la Comunitat Valenciana este viernes a las 21.30 horas en Levante Televisión.

El programa comenzará con un reportaje muy especial dedicado al 80 cumpleaños de Enrique Duart, una celebración que reunió a familiares, amigos y personas que han formado parte de su trayectoria personal y profesional. Nuestra compañera Araya Frasquet estuvo presente en esta entrañable velada para recoger algunos de los momentos más emotivos de una noche marcada por el cariño, la música y los recuerdos compartidos, convirtiéndose en un homenaje a toda una vida.

La actualidad tendrá un espacio destacado con `Más que 4 Paredes´, la sección dedicada al sector inmobiliario. Vicente Díez, vicepresidente del COAPI Valencia, y Lluis Planells, vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, analizarán la evolución del mercado de la vivienda tras la DANA, los nuevos desarrollos residenciales previstos en las zonas afectadas, el crecimiento de los municipios del área metropolitana de Valencia y el incremento de las licencias de obra nueva. Un análisis que permitirá conocer cómo están cambiando las preferencias de los compradores y cuáles son las perspectivas de futuro para uno de los sectores que más preocupa a la sociedad.

La literatura ocupará también un lugar protagonista con la visita del escritor Santiago Guerrero, que presentará su nueva novela `La estela del portugués y los piratas de Salé´. Una obra que combina aventura, novela histórica, misterio y reflexión para trasladar al lector hasta uno de los episodios más desconocidos del siglo XVII: la historia de la república corsaria de Salé. Durante la entrevista conoceremos el proceso de documentación de la novela, la construcción del personaje de Julio Valle y la importancia del mar como escenario de libertad, búsqueda y crecimiento personal.

Las tradiciones valencianas volverán a ser protagonistas de la mano de Vents de Festa, que viajará hasta Bétera para descubrir cómo se preparan las Festes de les Alfàbegues, declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional. La alcaldesa Elia Verdevío y el concejal de Fiestas Manu Pérez explicarán cómo se mantiene viva una de las tradiciones más singulares de la Comunitat Valenciana, donde las impresionantes albahacas gigantes, la participación vecinal y el patrimonio festivo convierten cada verano a la localidad en un referente cultural y turístico.

Además, Revista de Sociedad recorrerá la actualidad de la Comunitat Valenciana con dos de las grandes citas del verano. Por un lado, los preparativos del Arenal Sound, que volverá a convertir Burriana en uno de los principales destinos musicales del país. Por otro, la cuenta atrás para las Fiestas de Agosto de Elche, cuya programación culminará con la tradicional Nit de l'Albà, uno de los espectáculos pirotécnicos más emblemáticos del calendario festivo español.

Como broche final, el programa despedirá la noche con `Al Golpito´, el nuevo éxito de Quevedo, una de las canciones que más está sonando este verano y que continúa consolidándose como una de las grandes candidatas a convertirse en el tema de la temporada.

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Una edición repleta de emoción, actualidad, cultura, tradiciones y grandes protagonistas que volverá a acercar a los espectadores las historias más interesantes de la Comunitat Valenciana.