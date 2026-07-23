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Fin a la incertidumbre de Ford, que compartirá la factoría de Almussafes con Geely

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros y del President de la Generalitat, JuanFran Pérez Llorca, ha visitado la factoría Ford Almussafes tras el pacto que ha alcanzado Ford con la firma automovilística Geely para cederle parte de las instalaciones de la planta valenciana, para fabricar vehículos.

Un encuentro con los principales dirigentes de la multinacional del automóvil en Europa, que se produce en plena incertidumbre debido a la baja carga de trabajo para su actual plantilla.

Un acuerdo entre ambas empresas para compartir la factoría de Almussafes, que producirá cinco modelos. Las dos empresas van a crear una empresa conjunta (joint venture) a la que va a pasar la actual plantilla de Almussafes y que tendrá la propiedad del 100 % de la factoría. Ford poseerá el 66 % de la nueva joint venture y la empresa china el 34 %.

La noticia supone la salvación de la factoría valenciana, que incrementará su plantilla y tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año.

El uso de las instalaciones en Valencia permitiría a Geely evitar el pago de aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, mientras que Ford impulsaría una planta que desde 2024 solo ha fabricado el vehículo utilitario deportivo Ford Kuga.