LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Metrovalencia refuerza el servicio nocturno por la Batalla de Flores y el espectáculo pirotécnico del domingo

Metrovalencia ampliará sus horarios de servicio de metro en la noche del domingo 26 de julio, con motivo del final de la Gran Fira de Juliol, que tendrá en la Batalla de las Flores en la Alameda a las 20 horas y en el espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento a las 23 horas sus actos más representativos.

La Batalla de Flores comenzará a las 20 horas en su escenario tradicional, el Paseo de la Alameda, para lo que Metrovalencia incrementará la capacidad de sus unidades poniendo a disposición de los usuarios los trenes de cinco coches para ganar comodidad y un mayor número de plazas.

Con motivo del citado espectáculo pirotécnico de la plaza del Ayuntamiento, a cargo de la Pirotecnia Mediterráneo a las 23 horas, se ofrecerán distintos trenes especiales con destino a Rafelbunyol, Alboraia Peris Aragó, Avinguda del Cid y Torrent Avinguda en la misma franja horaria para poder regresar de los fuegos artificiales.