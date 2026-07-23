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Pérez Llorca y Pedro Sánchez tras el anuncio de la unión entre Ford y Geely

LevanteTV Juanma Romero

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez han comparecido tras haberse anunciado el acuerdo para compartir factoría entre Ford y Geely en la factoría de Almussafes.

Pérez Llorca ha expresado su satisfacción por esta noticia, ya que ha puesto fin a la `incertidumbre de los trabajadores´.

Por su parte Pedro Sánchez ha indicado que seguirá trabajando con la Comunitat Valenciana codo a codo para fomentar el impulso económico.