Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorPedro Sánchez Ford AlmussafesGigafactoría VolkswagenAyalaTiempo Valencia hoyAndrés CamposPermisos ola de calor
instagramlinkedin
Pérez Llorca y Pedro Sánchez tras el anuncio de la unión entre Ford y Geely

Pérez Llorca y Pedro Sánchez tras el anuncio de la unión entre Ford y Geely

LevanteTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pérez Llorca y Pedro Sánchez tras el anuncio de la unión entre Ford y Geely

LevanteTV

Juanma Romero

Valencia
Añádenos en Google

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez han comparecido tras haberse anunciado el acuerdo para compartir factoría entre Ford y Geely en la factoría de Almussafes.

Pérez Llorca ha expresado su satisfacción por esta noticia, ya que ha puesto fin a la `incertidumbre de los trabajadores´.

Por su parte Pedro Sánchez ha indicado que seguirá trabajando con la Comunitat Valenciana codo a codo para fomentar el impulso económico.

TEMAS

Tracking Pixel Contents