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El retorno a Valencia de Peter Lim, casi siete años después

El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, apareció por sorpresa en la capital del Turia, donde mantuvo diversos encuentros con responsables de la entidad y visitó las obras del Nou Mestalla, en una de sus escasas estancias en la ciudad durante los últimos años.

Según informó el club, el empresario singapurense llegó a Valencia tras asistir a la final del Mundial de 2026, en el que la selección española conquistó su segundo título mundial. Durante su visita, Lim estuvo acompañado por el director general del Valencia, Javier Solís; el director de Operaciones e Infraestructuras, Christian Schneider; y el CEO de Fútbol del club, Ron Gourlay.

Uno de los principales actos de la agenda fue la visita al Nou Mestalla, donde el máximo accionista pudo comprobar el avance de los trabajos de construcción del futuro estadio valencianista. El proyecto se encuentra actualmente en una nueva fase tras la finalización de la instalación del anillo de compresión sobre los 50 pilares de acero que sostendrán la cubierta del recinto.

Además, Lim aprovechó su estancia para reunirse en persona con Inma Ibáñez, directora de la Fundació VCF y directiva de la entidad, que se encuentra en proceso de recuperación de una enfermedad, aunque mantiene su actividad con relativa normalidad.

Fuentes del club señalaron asimismo que el máximo accionista mantuvo un encuentro con Javier Solís y varios miembros de la dirección valencianista, en el que se abordó la planificación deportiva de cara a la temporada y la situación del mercado de fichajes estival.

La presencia de Lim en Valencia supone un acontecimiento poco habitual. El empresario no visitaba la ciudad desde hacía más de seis años y no asiste a un partido en Mestalla desde el encuentro entre el Valencia y el Real Madrid disputado el 15 de diciembre de 2019.