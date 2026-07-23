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València activa los cañones de agua de la Devesa ante el riesgo de incendios

LevanteTV Penélope Maestro

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que hoy jueves se mantienen cerrados todos los accesos al bosque de la Devesa del Saler, dentro del Parque Natural de la Albufera, así como se han activado los cañones de agua ante la emergencia por riesgo de incendios.

La medida se ha tomado a raíz de la petición de la Generalitat de cerrar todos los parques naturales al público debido a que la Comunitat Valenciana se encuentra hoy en riesgo extremo de incendios forestales dentro de todo su territorio.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que con el cierre se activan las siguientes prohibiciones: acceso y tránsito por senderos, montes y terrenos forestales; Obras y trabajos en terrenos forestales y su entorno; encender fuego en estos terrenos o a menos de 500 metros de su alrededor; uso recreativo del fuego; y la circulación por zonas forestales.

No es la primera vez que el Ayuntamiento cierra los accesos a la Devesa este verano. De hecho, se trata de una práctica habitual cada vez que se decreta riesgo extremo de incendios en el litoral norte de Valencia, o en época de ola de calor con alerta roja, ya que el Ayuntamiento prohíbe las actividades al aire libre en parques y jardines.