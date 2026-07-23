LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

València conmemora este viernes el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes

València conmemorará este viernes 24 de julio en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes y que además cumple diez años.

Se trata de un espacio de referencia para la reflexión, el diálogo y la incidencia política en torno a los derechos de las mujeres de ascendencia africana.

Natalia Barrera Francis, activista y comunicadora afroperuana, conversará con Raquel Barbosa, cofundadora de La `Culpa es del Coulant´, e Isabelle Mamadou, delegada de `Movimiento por la Paz en la Comunitat Valenciana´.

Hasta 30 entidades de la Comunitat Valenciana han suscrito la declaración conjunta `Diez años de avances´.

Desde 2017, València se ha consolidado como un referente en Europa en la conmemoración del 25 de julio, una fecha que tiene su origen en el histórico encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora celebrado en 1992 en República Dominicana.