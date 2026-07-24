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El calamar y sus saludables propiedades, esta semana en `CONSUM – Alimentación Saludable´

Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA

Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA / Levante TV

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LevanteTV

Juanma Romero

Valencia

`CONSUM – Alimentación Saludable´ tiene esta semana una nueva cita en Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde el calamar va a ser el protagonista.

El calamar es un alimento muy popular en muchas partes del mundo. En España es habitual consumirlo rebozado y cortado en anillas o bastones, pero también se toma a la plancha, relleno o guisado en su propia tinta. Aunque tienen características diferentes, muchas veces se confunden con otros cefalópodos como la sepia o el potón.

En cuanto a sus propiedades, el calamar es una fuente de proteína y ácidos grasos, como el omega-3, que cuida la memoria y previene el envejecimiento celular. También es rico en minerales como el selenio, el fósforo o el yodo y contiene vitaminas de los grupos A, B, E, C y B12. Es un alimento que estimula la absorción de calcio y ayuda a mantener huesos y dientes sanos. Hay que tener en cuenta que el calamar es el cefalópodo con mayor contenido en colesterol, por lo que no es conveniente abusar de él.

En el programa se hablarán de algunas curiosidades del calamar, una de ellas, el color de su sangre, que es azul. Asimismo, también se explicarán las principales diferencias entre el calamar y la sepia o el potón.

En este espacio se darán los mejores consejos a la hora de cocinarlo en donde, por ejemplo, es recomendable sumergirlos limpios y troceados en leche durante al menos 30 minutos.

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El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con este producto tan veraniego como ingrediente destacado.

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