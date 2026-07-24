CONSUM – Alimentación Saludable | Calamares / LevanteTV / David García Sebastiá

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CONSUM – Alimentación Saludable | Calamares

`CONSUM – Alimentación Saludable´ tiene esta semana una nueva cita en Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde los calamares serán los protagonistas.

El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Carlos Monsonís, coordinador académico de GASMA, será el encargado de proponer diferentes platos y propuestas culinarias con este producto tan veraniego como ingrediente destacado.