LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pet Shop Boys conquistó el Roig Arena de València

Pet Shop Boys conquistó el Roig Arena de València con un concierto que confirmó por qué sigue siendo una de las grandes referencias del pop internacional.

El dúo británico ofreció un recorrido por cuatro décadas de trayectoria dentro de su gira Dreamworld. Un espectáculo de 28 canciones que repasó sus grandes éxitos y también incluyó temas de su último álbum.

Ante unas diez mil personas, Neil Tennant y Chris Lowe demostraron que su repertorio sigue plenamente vigente. El concierto recorrió distintos estilos que han marcado la historia del grupo, desde el pop y la música disco hasta el house o la electrónica.

La puesta en escena apostó por un diseño minimalista, con paneles luminosos y una escenografía urbana. Sobre el escenario, el dúo estuvo acompañado por tres músicos que reforzaron un directo cuidado al detalle.

Durante la noche sonaron algunos de sus temas más conocidos, como Suburbia, RentDomino DancingIt’s a SinWest End Girls o Being Boring.

El resultado fue un concierto sólido, con un repertorio que abarcó desde sus primeros éxitos hasta sus trabajos más recientes. Una actuación que convirtió al Roig Arena en el escenario de una de las grandes citas musicales del verano en València."