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València despedirá la semana con calor extremo y posibles tormentas en el interior

La provincia de València afrontará este viernes una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, aunque las máximas descenderán ligeramente respecto al jueves. Aun así, el calor continuará siendo muy intenso, especialmente en las comarcas del interior.

El día comenzará con cielos poco nubosos, pero a partir de la segunda mitad de la jornada crecerá la nubosidad de evolución, que podrá dejar alguna tormenta en puntos del interior e incluso no se descarta que alcance zonas del litoral. Además, el polvo en suspensión seguirá enturbiando el cielo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 32 y 35 grados en la costa, mientras que en el interior volverán a alcanzar e incluso superar los 40 grados, manteniendo una sensación térmica muy elevada.

Un ambiente sofocante que seguirá presente desde primeras horas del día, con amaneceres tan cálidos como el que ha dejado la marjal arrocera de Silla, reflejo de una ola de calor que todavía no da tregua.