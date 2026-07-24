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Valencia de prepara para una de las batallas más bonitas y esperadas: la Batalla de Flores

Este próximo domingo 26 de julio tendrá lugar la tradicional celebración de la batalla más colorida, con los claveles a modo de proyectiles.

La Batalla de las Flores es una tradición con muchos años de historia que sigue teniendo un papel importante en la ciudad. Su continuidad demuestra que está muy presente en la cultura valenciana y, con el paso del tiempo, ha ido cambiando, pero mantiene su carácter visual y festivo, y la participación del público.

Por todo ello, no solo mantiene su valor como tradición, sino que también representa una celebración actual que forma parte de la identidad de València.