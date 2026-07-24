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València quiere ganar terreno al calor con nuevas zonas de sombra en sus plazas

El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para instalar sistemas de sombra en distintos espacios de la ciudad. El objetivo es hacer más llevaderas las altas temperaturas, tanto para los vecinos como para quienes visitan València.

La propuesta contempla estructuras similares a las de la plaza de la Reina. Serán toldos temporales, instalados solo en determinadas épocas del año. Así se busca proteger el patrimonio y adaptar cada solución a las características de cada plaza.

El consistorio estudia ahora qué sistema encaja mejor en cada espacio. Para ello, analiza aspectos como el entorno, los edificios o los puntos donde podrían colocarse las estructuras.

Esta actuación forma parte de las medidas previstas para hacer frente al calor. Además, el Ayuntamiento considera que estas zonas de sombra también pueden favorecer la actividad comercial y hacer más cómodos los recorridos por el centro de la ciudad.

El proyecto continúa en fase de estudio y definirá qué plazas contarán con estas nuevas instalaciones y cómo se adaptarán a cada una de ellas.