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València seguirá con calor intenso este sábado pese al ligero descenso de las temperaturas

La provincia de València afrontará este sábado una jornada plenamente veraniega, marcada por la estabilidad atmosférica y el calor, aunque las temperaturas comenzarán a descender ligeramente tras el pico de la tercera ola de calor.

El día estará dominado por cielos despejados y soleados en prácticamente todo el territorio, sin cambios significativos en el estado del cielo.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Los termómetros alcanzarán máximas cercanas a los 37 grados en gran parte de la provincia, con registros todavía más elevados en puntos del interior.

Aunque la tercera ola de calor entra en su recta final, el calor seguirá siendo protagonista durante el fin de semana en València, dejando jornadas de pleno verano y estampas tan espectaculares como las puestas de sol en la Sierra de Mariola.