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¡Se acabó la tregua! El calor vuelve a València

La provincia de València volverá a disfrutar este martes de una jornada plenamente veraniega, con tiempo estable y predominio del sol. Tras el respiro térmico del fin de semana, las temperaturas iniciarán un ligero ascenso, aunque sin alcanzar por el momento los valores extremos previstos en otras zonas del interior peninsular.

Los cielos permanecerán despejados y soleados durante toda la jornada, tanto en el litoral como en el interior, en un ambiente tranquilo marcado por la estabilidad atmosférica. Además, el polvo en suspensión podría dejar el cielo ligeramente turbio en algunos momentos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se situarán en torno a los 30 grados en la mayor parte de la provincia, con un ambiente cálido pero más llevadero que el registrado durante las últimas olas de calor.

Una jornada de pleno verano que volverá a estar acompañada de un intenso sol desde primeras horas de la mañana, dejando imágenes tan espectaculares como el amanecer vivido hoy en València.