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Alaquàs inicia su cuenta atrás para las Fiestas Mayores

Alaquàs celebrará del 28 de agosto al 12 de septiembre sus Fiestas Mayores. Se trata de algo más de dos semanas actividades que combinan eventos culturales, conciertos, competiciones deportivas, actos populares, espectáculos pirotécnicos y las celebraciones religiosas en honor a la Virgen del Olivar y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas Mayores y Patronales de Alaquàs es el Cant de la Carxofa, una tradición centenaria declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana y reconocida como Bien Inmaterial de Relevancia Local.

Otro de los momentos más espectaculares de las Fiestas Mayores y Patronales de Alaquàs es la celebración de los Moros y Cristianos, cuyo acto central es La Conquista del Castillo.

Un mercado medieval, el concurso de paellas, conciertos y actuaciones musicales, verbenas y sesiones de DJ´s, actividades infantiles o castillos de fuegos artificiales compondrán el programa de festejos de este año.

Sandra Conde, concejala de fiesta de Alaquàs: Francisco Martínez Poncel, miembro de los Moros i Cristians Perolers; y José Martínez Medina, desde la Junta Central de Penyes han dado todos los detalles de esto días festivos, que se irán completando en los próximos días con los anuncios que irá señalando el ayuntamiento de la localidad.