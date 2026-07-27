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La batalla más bonita, más colorida y festiva, tuvo lugar ayer domingo en Valencia

La tradicional Batalla de Flores llenó de color el paseo de la Alameda de València, en un acto "único" en el mundo con millones de clavelones como munición, que ha servido para cerrar la presente edición de la Gran Fira de la capital y que, en esta ocasión, ha tenido muestras de solidaridad con las personas afectadas por los incendios forestales, en especial el de la Vall d’Uixó (Castellón), razón por la cual la tribuna de autoridades no participó de la parte lúdica del festejo por "respeto institucional".

Un desfile, cuya celebración se remonta a 1891, y en el que este año se han utilizado cerca de 1,5 millones de clavelones, desfilando unos 30 vehículos entre carrozas y coches ligeros.

Un acto en el que miles de personas, vecinos y turistas han sido testigo de esta celebración en la que las raquetas son las mejores armas y escudos, y los 1,5 millones de claveles amarillos y naranjas, los proyectiles más hermosos.