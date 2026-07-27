Gilet rueda con el pedaleo nocturno en Levante Televisión

El municipio de Gilet va a ser protagonista este martes en Levante Televisión a partir de las 14 horas ya que se prepara para dos días de deporte con la celebración de la octava edición del Pedaleo Nocturno y la 42ª edición de la Volta a Peu. Las dos jornadas deportivas tendrán lugar el 14 y 15 de agosto.

El pedaleo nocturno de Gilet, organizado por la concejalía de Deportes, tendrá lugar el 14 de agosto, y ha alcanzado un éxito sin precedentes en las ediciones anteriores con las 300 plazas disponibles, agotadas en muy poco tiempo. Los ciclistas pedalearán al ritmo de la música en tres sesiones de 45 minutos cada una.

Este evento congrega no solo a los vecinos de Gilet, sino también de los municipios colindantes. Nacho Bosquet, Rubén Alonso y Vero Almero serán los monitores que se encargarán de dirigir una sesión multitudinaria y que tendrá lugar en la plaza de la Estrella.

Por otro lado, la Volta a Peu volverá a concitar la presencia de los corredores en una carrera arraigada ya en el calendario y que se celebrará el 15 de agosto. Con un trazo de algo más de 9 kilómetros, la prueba transita por el pueblo y el término municipal de Gilet, combinando asfalto y zonas de tierra. Una de las particularidades de la carrera es que los corredores ascienden hasta el Monasterio del Santo Espíritu.

Al margen de la prueba absoluta también se llevarán a cabo carreras infantiles.

Noticias relacionadas

Ambos eventos sirven de puerta de entrada a las fiestas patronales de la localidad.