LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El incendio de la Vall d'Uixó sigue activo, aunque los bomberos logran contener su expansión

El incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó continúa activo, aunque los equipos de extinción han conseguido frenar su propagación durante la última noche. El fuego ha arrasado ya 7.200 hectáreas de terreno forestal y presenta un perímetro de 65 kilómetros.

Según ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi celebrada esta mañana, el incendio sigue avanzando, aunque lo hace con menor rapidez que durante la jornada del domingo. El responsable autonómico ha señalado que durante la noche se ha logrado contener su expansión y ha mostrado su confianza en poder estabilizar el incendio si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables.

A la reunión del Cecopi también ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien posteriormente ha mantenido un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio.

Pese a la evolución favorable, el incendio continúa activo y no está ni estabilizado ni controlado. Aunque la meteorología ha mejorado, el viento sigue siendo un factor de riesgo y podría favorecer la aparición de nuevos focos.

Por este motivo, se mantienen todas las medidas de seguridad, incluidos los desalojos, los confinamientos y las restricciones establecidas en la zona. Si la previsión meteorológica no cambia, los responsables del operativo confían en lograr la estabilización del primer gran incendio del verano en la Comunitat Valenciana.