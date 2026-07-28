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La Comunitat Valenciana recupera niveles de empleo previos a 2008 y marca un récord de ocupación

El mercado laboral de la Comunitat Valenciana vuelve a los niveles de antes de la crisis financiera de 2008, alcanzando un récord de ocupados, generando 34.100 nuevos empleos mientras la cifra de parados ha caído en 23.200 personas durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con los tres primeros meses de ese año.

Con la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la autonomía se sitúa en el 10,88%, un punto porcentual por encima de España, donde la tasa de paro baja del 10% y marca su nivel más bajo desde 2008 hasta los 22,7 millones de ocupados. El desempleo se reduce hasta el 9,87% en el segundo trimestre de 2026, mientras la población activa alcanza un récord de 25,27 millones de personas.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 14.900 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 15.600 asalariados. Mientras que el sector privado generó 40.800 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, un 1,93% más, hasta un total de 2.158.100 ocupados. Sin embargo, el sector público pierde empleo, ya que destruyó 6.800 puestos de trabajo, un -1,97% menos, hasta un total de 337.600 ocupados.