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La cuarta ola de calor llega a València: las máximas volverán a acercarse a los 40 grados

LevanteTV Penélope Maestro

Tras el respiro térmico de los últimos días, la provincia de València volverá a afrontar un importante ascenso de las temperaturas con la llegada de la cuarta ola de calor del verano. A partir de este miércoles se reactivarán los avisos por altas temperaturas, con registros que volverán a rozar los 40 grados en el interior.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la jornada comenzará con algunos intervalos de nubes bajas que irán desapareciendo a lo largo de la mañana, dejando cielos poco nubosos o despejados. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en el interior norte de Castellón, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas subirán de forma notable, situándose entre los 31 y 33 grados en el litoral y acercándose a los 40 grados en el interior.

En la provincia de València predominará un ambiente estable y soleado durante toda la jornada. Los termómetros continuarán al alza, con máximas de 31 a 33 grados en la costa, mientras que en el interior volverán a rozarse los 40 grados, marcando el regreso del calor intenso.