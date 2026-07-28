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La Fiscalía pide 30 años por el incendio de la Vall d'Uixó y envían a prisión al agresor de San Marcel·lí

La Fiscalía solicita una pena de 30 años de prisión para el presunto autor del incendio forestal de la Vall d’Uixó. Considera que los hechos podrían constituir un delito de incendio forestal con peligro para la vida o la integridad de las personas. La causa continúa su tramitación judicial mientras avanzan las diligencias sobre un fuego que obligó a evacuar a miles de vecinos.

Y en València, la jueza ha decretado el ingreso en prisión para el hombre detenido por la brutal agresión ocurrida en el barrio de San Marcel·lí. La víctima permanece ingresada en estado crítico tras recibir una paliza, presuntamente, sin motivo. La agresión fue presenciada por varios testigos y quedó grabada en vídeo, unas imágenes que han sido incorporadas a la investigación. El arrestado pasó a disposición judicial y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión mientras continúa la instrucción del caso.

Dos sucesos distintos, pero con un mismo recorrido a partir de ahora: el judicial, que será el encargado de determinar las responsabilidades y las consecuencias penales de ambos hechos