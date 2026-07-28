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El Gran Fondo de Siete Aguas y la Trufa Negra de Sarrión, este miércoles en Super Running

El Gran Fondo de Siete Aguas cumple 45 ediciones en este 2026.

El Gran Fondo de Siete Aguas cumple 45 ediciones en este 2026. / Superdeporte

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LevanteTV

Juanma Romero

Valencia

Super Running tiene una nueva edición este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero en Levante Televisión.

En la edición de esta semana, el programa va a viajar hasta dos localidades que celebran dos carreras estivales diferentes, pero con el espíritu común de hacer las delicias de los corredores, Siete Aguas y Sarrión.

En Siete Aguas, el próximo 22 de agosto tendrá lugar la 45ª edición de su mítico Gran Fondo. Calificada como una de las carreras más duras de la Comunitat Valenciana durante su dilatada historia ha visto correr a grandes atletas como Antonio Campos, Eduardo Alcaina, Pablo Martín, Constantino Esparcia o Juan Carlos de la Ossa con tres triunfos. O mujeres valencianas, auténticas pioneras, como Rosa Biosca, Amparo Sahuquillo, Eugenia Folgado, Mónica Pont y las españolas Dalia López y Azucena Diaz. En las últimas ediciones, han brillado la valenciana Laura Mendez y la francesa Liv Westphall junto con Ricardo Serrano y Ouais Zitane.

Han sido cerca de 50.000 los corredores en total que han participado en sus anteriores ediciones representando a más de 50 países.

Y de Siete Aguas, el espacio runner viajará hasta Sarrión. Allí, el 7 de agosto se celebrará la 29ª edición del Gran Premio ruta Nocturno Trufa Sarrión. Esta prueba ofrece dos distancias a los corredores de 5 y 10 kilómetros, así como también la Milla. La prueba cuenta con el atractivo de correrse por la noche, lo que le da un toque diferente a la mayoría de carreras que se celebran. Uno de los atractivos es que cuenta con un recorrido homologado por la Federación Aragonesa de Atletismo. Con apenas 1.200 habitantes, esta localidad, ubicada en la comarca turolense de Gúdar-Javalambre está considerada como la capital mundial de la trufa negra produciendo más del 90% de esta variedad en España y exportándola a todo el planeta.

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Super Running se completará, como es habitual, con las noticias más destacadas del ámbito runner y contará con la colaboración de Alejandro Sanz, que desde La Ribera, traerá los detalles más notorios del atletismo en esta comarca valenciana.

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