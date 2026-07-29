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Actualización del incendio de la Vall d´Uixó tras la reunión del CECOPI

Tras la reunión del CECOPI de esta mañana se ha actualizado la situación del incendio de la Vall d´Uixó.

El conseller de Emergencia, Juan Carlos Valderrama, y el director técnico operativo del PMA, Fernando Kindelán, han destacado la reducción de la superficie quemada por las llamas y que ha caído hasta las 9.300 hectáreas, según los datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana.