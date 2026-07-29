LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Air Nostrum despega en beneficios e ingresos

Air Nostrum ha ganado 10,5 millones de euros antes de impuestos en 2025, una importante mejora frente a los 3,3 millones de euros que perdió un año antes, al tiempo que aumentó su facturación un 11 por ciento hasta los 690,1 millones de euros.

En cifras operativas, Air Nostrum realizó en 2025 85.169 vuelos, un 7,2 por ciento más que en 2025 en los que viajaron más de 6 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un 9,4 por ciento de incremento. Estas cifras se han traducido además en un incremento del factor de ocupación del 1,1 por ciento, que creció hasta el 82,6 por ciento.

La mejora también se ha reflejado en el resultado de explotación, que se situó en 25,9 millones de euros, más de tres veces por encima de los 8,3 millones obtenidos en 2024.

Air Nostrum también ha informado que ha procedido a hacer nuevos pagos anticipados de los préstamos que tiene desde la pandemia del COVID-19. Según la aerolínea, en 2025 han pagado “53,4 millones de euros, de los cuales 40,4 millones corresponden a la devolución del principal de los créditos concedidos por distintas entidades bancarias y avalados por el ICO (20,4 millones) y a la amortización anticipada de 20 millones de euros del préstamo gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).