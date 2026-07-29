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Hasta cinco atletas valencianos estarán en el Europeo de Birmingham con la selección española

Tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, y un vallista, Quique Llopis, son los cuatro atletas de la Comunitat Valenciana seleccionados por Pepe Peiró para disputar el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra) del 10 al 16 de agosto.

Andrea Sales, la joven lanzadora de martillo de Montalba (Castellón), debería ser la quinta cuando se cierre el ‘Road to Birmingham’ la clasificación por puntos para completar el número de atletas por prueba que no siempre se alcanza con los que han logrado la mínima directa.

Cáceres, 35 años, va a alcanzar su séptimo Europeo. El atleta entrenado por Iván Pedroso llega décimo en el ranking europeo del año (8,19).

Lescay, 24 años, bronce en el Europeo ‘indoor’ de 2025 está entrenado por Luis Felipe Mélix ha saltado 8,22 este año y es noveno en el ranking.

Quique Llopis, 26 años, defiende su medalla de plata en el último Europeo, el de Roma, cuando terminó segundo y solo cedió ante el italiano Lorenzo Simonelli. Esta temporada llega algo retrasado en el ranking por culpa de unas molestias.

Diame, 29 años, entrenada por Pedroso, como Cáceres, sigue buscando una medalla al aire libre de las logradas bajo techo. Diame es la octava del ranking europeo.

Sales estará casi con total probabilidad. La lanzadora de martillo, de solo 19 años, acudirá a su primer gran campeonato después de haber roto este año la barrera de los 70 metros. Llega a Birmingham en el puesto 26 del ranking.