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La Comunitat Valencia recibirá una cantidad histórica de financión autonómica por parte del Gobierno

La Comunitat Valenciana recibirá en 2027 las mayores entregas a cuenta de su historia con 16.311 millones de euros, un 8,8% más que en 2026

Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 18.968 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. Nunca el Gobierno valenciano había contado con tantos recursos.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 3.669 millones adicionales para la Comunitat Valenciana. También se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para la Comunitat asciende a 11.210 millones.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha lamentado que el Gobierno de la Generalitat Valenciana haya sido una de las comunidades que ha pedido retrasar el Consejo de Política Fiscal y Financiera que estaba previsto que se celebrara hoy y considera incomprensible que el Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca haya rechazado sentarse a negociar la reforma de un modelo que es tan necesario y tan demandado por la sociedad valenciana.