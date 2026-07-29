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La cuarta ola de calor toma forma este miércoles

Confirmado: la cuarta ola de calor del verano en España empieza este miércoles.

Desde hoy y al menos hasta el fin de semana, tendremos en España la cuarta ola de calor de este verano. Una semana en la que las temperaturas vuelven a subir de forma muy notable en todo el país, alcanzando valores máximos de más de 40 grados.

Los criterios de ola de calor comenzarán a cumplirse desde este mismo miércoles, día en el que se van a superar los 36-38ºC en buena parte del interior peninsular y los 39-41ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. También superarán los 40-42ºC en el valle del Ebro y otras depresiones del nordeste. En Zaragoza pueden alcanzar los 42ºC y en Logroño o Pamplona, los 40ºC.

Un verano el de este 2026 que es ya el más caluroso de la historia de la Comunitat Valenciana. Y es que, según las previsiones, el pico cálido se alcanzará entre el domingo y el lunes, pero lo más destacado de los pronósticos es que no se atisba un "final claro para este episodio tórrido" porque el martes y miércoles de la semana que viene, habrá un pequeño descenso para volver a subir con fuerza desde el jueves. De hecho, para hoy miércoles se activan los avisos amarillos en todo el interior de la provincia de Valencia y en el litoral sur; y, para mañana jueves se extiende también al litoral norte de Alicante.